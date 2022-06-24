Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te olası yangınlara karşı ormanlık alanlar temizlendi
[Fotoğraf: AA arşiv]
Gaziantep'te olası orman yangınlara karşı 48 personel, 7 iş makinası ve 11 motorlu tırpanla temizlik çalışmaları yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kentteki ormanlık alanlarda meydana gelecek yangın riskine karşı tedbirler artırıldı.
Kentteki ormanlık alanlarda, 48 personel, 7 iş makinası ve 11 motorlu tırpanla temizlik çalışmaları yapılıyor. Yangın esnasında ateşlerin yayılma olasılığını artıracak kozalaklar başta olmak üzere çam pürleri, cam, teneke, plastik şişeler gibi yanıcı materyaller toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.
Yangın riskine karşı ekipler, sahadaki faaliyetlerini yaz boyunca sürdürecek.
Etiketler: Gaziantep Orman Yangını
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