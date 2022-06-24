Kanlıca mahallesindeki Ataköy Dolmuş durağında aynı hatta dolmuşçuluk yapan A.S. (30) ve M.A. (26) arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine durakta bulunan H.Y., N.A., Y.A., (48) ve M.A'nın (19) da karıştığı olayda A.S tabancayla yaralandı.

A.S, polise verdiği ifadede taraflara bıçak çektiğini, Y. A.'nın da tabancayla kendisine ateş ederek bacağından vurduğunu iddia etti.

Emniyet ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen Y A., N.A., M.A. ve H.Y., isimli şahısları gözaltına alınırken A.S Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y. A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaya karışan diğer 3 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.