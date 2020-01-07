Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), yerli makine üretiminin artırılması için kümelenme modelini önerdi.

TİAD, Türkiye'de kentler bazında takım tezgahı üretiminin röntgenini çekti.

Sanayide yatırım malı olarak kullanılan ve "makineleri yapan makineler" olarak tanımlanan takım tezgahları üretimi, yurt içinde farklı illere dağılmış şekilde sürdürülüyor.

Otomotiv, savunma, havacılık, medikal ve kalıp gibi sektörlerde çarpan etkisi yaratan ve 2018 yılında ülke ihracatına 20 milyar dolar katkı sağlayan takım tezgahları sektör üretiminde lider illerin başında Bursa, İstanbul, Konya ve İzmir geliyor. Bu illeri sırasıyla Sakarya, Ankara, Kayseri, Eskişehir ve Kocaeli takip ediyor.

TİAD Başkanı Fatih Varlık, AA muhabirine, sac şekillendirme ve işleme makinelerinin üretiminde Bursa ve Konya'nın öne çıktığını söyledi.

Buna neden olarak otomotiv ve tarım makineleri fabrikalarının ağırlıkla bu bölgelerde bulunmasını gösteren Varlık, işleme merkezi, torna gibi metal işleme makinelerinin üreticilerinin ise İstanbul ve İzmir'de yoğunlaştığını bildirdi.

Varlık, sektörün gelişmesi için atılması gereken adımlara dikkati çekerek, "Takım tezgahları üretiminde lider ülkelerde kümelenmeler bulunuyor. Türkiye sanayisinde elzem ve stratejik olan takım tezgahlarının üretimi için kümelenme oluşturulmalı." dedi.

Bu yapının hayata geçmesi halinde iller bazında kümelenme faaliyeti yapılabileceğine işaret eden Varlık, şöyle konuştu:

"Takım tezgahları üretiminde önde gelen Almanya, Tayvan, Japonya, İspanya, İtalya gibi ülkelerin üretim yapılanmasına baktığımızda hem makine hem de ekipman üretimi için kümelenme yapılarının öne çıktığını görüyoruz. Türkiye sanayisi için üretimi elzem ve stratejik olan takım tezgahlarının üretimi için Fraunhofer Innovation Clusters (Almanya), Industrial Technology Research Institute-ITRI (Tayvan) ve Cluster for Advanced Manufacturing (AFM Cluster) (İspanya) gibi başarılı örnekler baz alınarak üretilecek ekipman ve makineler bazında uzmanlaşmış özel profesyonel kümelenme yapılandırması oluşturulmalıdır. Lojistik, insan kaynağı gibi kriterler de göz önüne alınarak kümelenme modeli Kocaeli, Bursa, İzmir, Konya illerinde oluşturulabilir."

2023 hedefi makine ihtiyacının yüzde 25'ini yerli karşılamak

Böyle bir üretim modeliyle takım tezgahları sektörünün 2023 yılı hedeflerine ulaşabileceğine inandıklarını dile getiren Varlık, şunları kaydetti:

"Sektörün çatı kuruluşu olarak yerli üretim ve milli kullanımı artırma yolunda sektörün yaşadığı bütün problemleri yakından takip ediyoruz. Çıkardığımız doneler doğrultusunda da bir yol haritası oluşturuyoruz. Biz biliyoruz ki bugün Türkiye takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15'lik kısmını yerli makinelerle karşılıyor. Hedefimiz 2023'e kadar bu oranı yüzde 25'e çıkarmak."

Kaynak: AA