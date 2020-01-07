Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı, 2019'da tüm yılların üzerine çıkarak 3 milyon 834 bin 134'e ulaştı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı yerleşimleri ile tanınan, sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bölge, dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin gözde turizm bölgesi Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 turist ziyaret etti. 2019 yılında Kapadokya'daki turistik merkezleri gezen kişi sayısı, bölgede "altın yıl" olarak kabul edilen bir önceki yıla kıyasla yüzde 30, 2017'ye oranla yüzde 73, 2016'ya göre ise yüzde 157 artış gösterdi.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl en çok turist, 566 bin 33 kişi ile ağustos ayında konuk edilirken, bölgede en çok ziyaretçi çeken turistik merkez, 1 milyon 417 bin 118 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi oldu.

2020 yılında 5 milyon turist hedefleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2019 yılında Kapadokya'da turist rekorunu kırdık. Dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi ağırladık. 2020'de bu rakamın da üstüne çıkarak yeni bir rekor elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uzak Doğulu turistlerin yanı sıra Rus turistlerin de Kapadokya'ya geldiğini belirten Aldemir, şunları kaydetti:

"Bunun bizim için ayrı bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Balkanlar'dan Avrupa ülkelerine kadar çok çeşitli yerlerden turist alıyoruz. 2020 yılında 5 milyon, 2023 yılında 7 milyon turist sayısının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşılacağına inanıyorum ancak altyapımız yeterli değil, konaklama tesislerinde yatak kapasitesinin artırılması gerekiyor. Balon turizmine ilgi çok ama talep eden tüm turistler bu etkinlikten faydalanamıyor."

"Taleplere cevap veremedik"

Bölgede faaliyet yürüten bir acentenin sahibi Coşkun Kırtıl da sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla insanların görsel güzelliği olan turizm destinasyonlarına ilgi gösterdiğini, Kapadokya'nın da bu açıdan gözde turizm merkezlerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

Kapadokya'da geçen yılın yoğun geçtiğini anlatan Kırtıl, "Otel taleplerine cevap veremedik, kapasitemiz yetmedi. Konaklama tesisleri ve uçak seferlerinin artırılması gerekiyor. Bu anlamda yapılacak yatırım, bölgeye gelecek turist sayısının artmasını sağlayacaktır. Kapadokya, tarihi, kültürel ve doğal yapısı ile başka yerde olmayan bir özelliğe sahip, sıcak hava balonlarıyla ayrı bir görsel şölen oluşturuyor. Bu zenginlikler de ilginin artmasını sağlıyor." diye konuştu.

Bölgede 15 yıldır kayadan oyma otel işleten Tayfur Taşkın ise 2019 yılı boyunca tüm aylarda, tesislerinde yüze 90 doluluk yaşandığını, 2020'de bölgeyi tercih edeceklerin taleplerine cevap verebilmek adına yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA