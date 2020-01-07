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Kırklareli'nde 24 köy yolu ulaşıma kapandı07 Ocak 2020 Salı 11:13 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 11:15
Kırklareli'nde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Demirköy ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşarken, İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 9, Demirköy ilçesinde 12, Vize ilçesinde ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapanan yolları açmak içim çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA