Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lüleburgaz'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın sonucu hasar oluştu.
Yıldız Mahallesi Çermen Caddesi'nde Elif Yücekonuk idaresindeki 39 LZ 975 plakalı seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Otomobilin motor kısmından çıkan dumanları fark eden Yücekonuk araçtan inerek durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
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