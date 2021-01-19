Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak’taki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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