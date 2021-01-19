Edirne'de alınan bilgiye göre, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak’taki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.