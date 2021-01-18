Bursa'da, istinat duvarı için kazı yapılan alanda vatandaşın dikkati sayesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar steli koruma altına alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursa Müze Müdürü Çiğdem Durakoğlu, mezar stelini fark eden Erdoğan Tunaboylu'yu Arkeoloji Müzesi'nde konuk etti.

Özer, burada yaptığı konuşmada, mezar stelinin Bursa Arkeoloji Müzesi'ne getirildiğini söyledi.

Bu eserin, bulunduğu bölgeye sonradan getirildiğinin tahmin edildiğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Müzemizde incelemeye, koruma altına alındı. Eserdeki, yazıtlar ve değerler, resimler incelenecek ve daha sonra açıklama yapılacak. Bölgemiz tarihi bakımdan çok zengin. Müzemizde de buna benzer çok eser var ama burada önemli olan duyarlı bir vatandaşımızın gördüğü, bulduğu bir eseri bize bildirmesi. Biz de bugün arkadaşımızla bir araya gelmek istedik. Tarihe, kültüre, dokuya, mirasa sahip çıkması adına gösterdiği duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz."

Tunaboylu ise eseri fark etmesine ilişkin bilgi verdi.

​​​​​​​"Eserin koruma altına alınmasından mutluyum"

Evinden, iş makinesiyle yapılan kazı çalışmasını izlediğini dile getiren Tunaboylu, şunları anlattı:

"Kepçe operatörünün toprak altından düzgün bir parça çıkardığını gördüm. Operatör bunu yere bıraktığında parça ikiye bölündü. Bu parçanın iç kısmının beyaz olduğunu gördüm. Akşam üzeri bu parçanın yanına gittim. Aynı binada oturan eniştemin yardımıyla kapımızın önüne götürdük. Üzerinde toprak vardı, suyla temizledik. Eserin üzerine suyu her döktüğümüzde büyük bir heyecan duyduk. Kabartmalar yavaş yavaş meydana çıkıyordu. Daha sonra ise bunun önemli bir parça olduğunu düşünerek yetkililere bilgi verdik. Eserimizin koruma altına alınmasından dolayı mutluyum."

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Özer, Tunaboylu'ya hediye verdi.

Bursa'da 13 Ocak'ta Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir sitede istinat duvarı için kazı yapıldığı sırada iş makinelerinin çalışmasını apartmandaki dairesinin balkonundan izleyen Erdoğan Tunaboylu, kepçenin topraktan düz bir parça çıkardığını görmüştü. Bu parçanın tarihi eser olduğunu fark eden Tunaboylu durumu yetkililere bildirmiş, söz konusu mezar steli Bursa Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmişti.