Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karasu'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolda buzlanma nedeniyle refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sakarya'da alınan bilgiye göre, Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesinde Durhan E. idaresindeki 54 PF 810 plakalı otomobil, Küçükboğaz istikametinden liman istikametine giderken yoldaki buzlanma nedeniyle refüje savularak MOBESE direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Durhan E, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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