Açık 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.03.2026 19:56

Lufthansa Grubu, Orta Doğu uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubunun, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemelerinin ardından Dubai dahil Orta Doğu'daki çeşitli noktalara uçuşlarını askıya alma süresini uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu, Orta Doğu uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı

Lufthansa Grubu, şubatta askıya alınan Orta Doğu’daki uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemelerinin ardından bölgedeki güvenlik durumu ve hava sahası kısıtlamaları göz önünde bulundurularak uçuş takviminde kapsamlı düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Açıklamada, Dubai, Abu Dabi, Dammam, Amman ve Erbil uçuşlarının 15 Mart gün sonuna kadar askıya alındığı ifade edilerek, grubun Tel Aviv'e yaptığı ve Tel Aviv'den diğer şehirlere olan uçuşların, "mevcut durum nedeniyle" 2 Nisan gün sonuna kadar askıya alındığı aktarıldı.

Lufthansa Grubu, geçen hafta Amman ve Erbil'e uçuşlarını 15 Mart'a kadar askıya almaya karar vermişti.

Beyrut'a uçuşlar 28 Mart'a kadar, Tahran'a uçuşlar ise 30 Nisan'a kadar iptal edilmişti.

Kısıtlamalara rağmen grup bünyesindeki hava yollarından Lufthansa ve ITA Airways’in Riyad, Eurowings’in ise Cidde seferlerine planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
GENÇKONFED’ten ramazan etkinlikleri eleştirilerine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:59
Rus hackerlar Hollandalı kamu çalışanlarının da bulunduğu dijital gruplara sızdı
19:55
Yılmaz: Çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı sürdürüyoruz
19:13
CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatıldı
19:55
Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 486'ya yükseldi
18:23
Türkiye’nin F-16 hamlesi Yunan basınında
18:17
Hamas: İsrail, İran gündeminden yararlanarak Gazze'de katliamlarını tırmandırıyor
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ