Ankara
AA 05.03.2026 04:33

Katar'da ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanlar tahliye ediliyor

Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği gerekçesiyle" ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.

Katar'da ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanlar tahliye ediliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD İran Katar
