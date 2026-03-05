Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.03.2026 09:33

Altın güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 270 liradan işlem görüyor.

Altın güne yükselişle başladı

Dün ons fiyatındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 7 bin 257,6 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 7 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 700 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 5 bin 142 dolardan işlem görüyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklı jeopolitik riskler devam ederken, bu durum yatırımcıların temkinli davranmasını sağlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Altın
