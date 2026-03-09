Açık 9.1ºC Ankara
TRT Haber 09.03.2026 15:18

GENÇKONFED’ten ramazan etkinlikleri eleştirilerine tepki

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) Genel Başkanı Bilal Okudan, okullarda düzenlenen ramazan etkinliklerinin çocukların manevi ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

GENÇKONFED’ten ramazan etkinlikleri eleştirilerine tepki

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin okullarda gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Okudan, Ramazan ayının milletin kültürel ve manevi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, okullarda bu aya ilişkin farkındalık oluşturan etkinliklerin değerler eğitimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Bilal Okudan, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma, sabır, merhamet ve kardeşlik gibi değerlerin çocuklara aktarılmasında önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Okudan, okullarda düzenlenen Ramazan temalı etkinliklerin çocukların kendi inanç, kültür ve medeniyet değerleriyle bağ kurmasına katkı sağladığını kaydetti.

Okudan, bu tür faaliyetlerin laiklik karşıtı uygulamalar gibi gösterilmesinin doğru olmadığını savunarak, laikliğin toplumun inanç değerlerini bastırmanın değil, farklı inanç ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir düzenin teminatı olduğunu ifade etti.

İnanç, kültür ve toplumsal değerlerle çatışan bir söylemin gençleri birleştirmek yerine ayrıştıracağını belirten Okudan, okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef alan yaklaşımların toplumsal barışa, ortak değerlere ve birlik duygusuna zarar vereceğini öne sürdü.

Açıklamasında gençlerin kendi tarihini, kültürünü, inancını ve medeniyet mirasını tanıyarak yetişmesinin önemine de dikkat çeken Okudan, milletin inanç değerlerini hedef alan ve Ramazan ayının manevi atmosferini tartışma konusu yapan yaklaşımlara karşı olduklarını dile getirdi.

