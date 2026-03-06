Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
Güncel
TRT Haber 06.03.2026 18:15

YTB'den Bayırbucak'ta 500 kişilik 'Kardeşlik İftarı'

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye’nin Bayırbucak bölgesindeki Burç İslam kasabasında 500 kişilik 'Kardeşlik İftarı' düzenledi.

YTB'den Bayırbucak'ta 500 kişilik 'Kardeşlik İftarı'

Suriyeli soydaşlarla bağların kuvvetlendirilmesi, Türkiye mezunları ile bir araya gelinmesi ve bölgedeki ileri gelenlerle iletişim kanallarının güçlendirilmesinin amaçlandığı iftar programına, Bayırbucak Türkmenleri, şehit aileleri, Türkiye mezunları, ihtiyaç sahipleri, bölge halkı ile Türkiye ve Suriye’den çok sayıda yetkili katıldı.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Suriye’nin son 13 yılda ağır bir imtihandan geçtiğini belirterek, “Savaş gördü, sürgün gördü, yıkım gördü. Ama onurunu kaybetmedi. Kimliğini kaybetmedi. Kardeşliğini kaybetmedi.” dedi.

YTB'den Bayırbucak'ta 500 kişilik 'Kardeşlik İftarı'

Turus, yıllarca süren çetin hak mücadelesinde yaşanan acıların ve çekilen çilelerin özgür, inancını ve ruhunu koruyan bir Suriye için verildiğine tüm dünyanın şahit olduğunu ifade ederek, “Bu uğurda canını feda eden aziz Suriyeli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda hiç düşünmeden öne atılan gazilerimizin hakkı çok büyüktür. Allah her birinden razı olsun.” diye konuştu.

Bayırbucak Türkmenlerinin bu direncin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Turus, Türkmenlerin kimliklerini ve tarihlerini koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Turus, “Türkmen olmak vefadır, sadakattir, zor zamanlarda dimdik durabilmektir. Biz dirayetinize de, dostluğunuza da, inancınıza da şahidiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’yi hiçbir zaman yalnızca bir sınır komşusu olarak görmediğini dile getiren Turus, iki ülke arasındaki bağın diplomatik metinlerin ötesinde bin yıllık ortak tarihten, ortak acılardan ve sevinçlerden doğduğunu belirtti. Turus ayrıca, bu bağı ve emaneti hiçbir zaman unutmayan ve uluslararası platformlarda Özgür Suriye’yi güçlü şekilde dile getiren kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktardı.

YTB'den Bayırbucak'ta 500 kişilik 'Kardeşlik İftarı'

Programda konuşan Lazkiye Valisi Muhammed Osman da YTB ile düzenlenen kardeşlik iftarına katılmaktan onur duyduklarını belirterek, Bayırbucak Türkmenleri ile Türkiye’den gelen misafirlerin güzel bir ortamda iftar sofrasında bir araya geldiğini söyledi. Osman, bu tür programların Suriye ve Türkiye halkları arasındaki yakınlaşmayı güçlendireceğini, kardeşlik ve sevgi bağlarını pekiştireceğini vurguladı.

Kardeşlik bağlarının güçlenmesine vurgu yapan Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ise, böylesine samimi bir kardeşlik ikliminde düzenlenen iftar programına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür buluşmaların birlik, dayanışma ve ortak değerlerin pekişmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

