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Güncel
İHA 21.09.2023 10:35

Lise öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Bartın'da okul çevresinde bulunan bir işletmeden yemek yedikten sonra rahatsızlanan 25 lise öğrencisi hastanelik oldu. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Lise öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Bartın Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesinde eğitim gören ve okul çevresinde bulunan bir işletmeden yedikleri yemek sebebiyle rahatsızlanan 25 öğrenciden 17'si başvurdukları hastanede ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 8 öğrenci ise raporlu olarak evlerinde istirahat etmekte olup tüm öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyidir. İlimiz genelindeki tüm okullarımızda yemekhane, kantin vb. beslenme alanlarında denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır" denildi.

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