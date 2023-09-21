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Güncel
İHA 21.09.2023 10:32

Batman emniyeti suçlulara göz açtırmıyor: 1 ayda 51 tutuklama

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan 51 zanlı tutuklandı.

Batman emniyeti suçlulara göz açtırmıyor: 1 ayda 51 tutuklama

Batman il genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı amacıyla hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama suçları başta olmak üzere son bir ay içerisinde meydana gelen 814 olaydan 701'i aydınlatılarak 644 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 21 tabanca, 4 av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, 143 fişek, 5 bıçak, 3 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı kamyonet ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 56 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine aralarında silahla yağma, kasten adam öldürme, adam yaralama gibi suçlara karıştıkları için adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 117 şüpheli yakalanmış, adli mercilere sevk edilen zanlılardan 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl genelinde kumar oynatma ve fuhuş olaylarına karıştıkları belirlenen şahısların adreslerine düzenlenen operasyonlarda ise 7 kişiye toplam 313 bin 345 TL para cezası kesildi. Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kent genelinde suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. 

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