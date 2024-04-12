Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.04.2024 10:29

Leylekler 10 yıldır aynı camiinin kubbesinde yuva kuruyor

Bingöl’ün Garip köyünde yaklaşık 20 yıl önce yapılan camiinin kubbesi ve etrafına, 10 yıldır leylekler yuvalarını kuruyor.

Leylekler 10 yıldır aynı camiinin kubbesinde yuva kuruyor
[Fotograf: İHA]

Bingöl merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Garip köyünün camii, 2002 yılında tamamlandı. Cami yapıldıktan yaklaşık 10 yıl sonra, bahar aylarının gelmesiyle leyleklerin de yuvasını yaptığı noktalardan biri oldu. 

Caminin kubbesinde 1, etrafında ise 3 leylek yuvası bulunuyor. Yuvalanan leylekler, kentteki doğa fotoğrafçılarının da dikkatini çekerek uğrak bölgelerden biri haline geldi.

Leylekler 10 yıldır aynı camiinin kubbesinde yuva kuruyor

Leyleklerin yuvalarını kurmaya devam ettiği anlar dron ile görüntülenirken, doğa fotoğrafçıları da cami ve leyleklerin karelerini ölümsüzleştirdi. Garip köyüne gelerek leylek yuvalarını görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Serhat Bürke, “Garip köyündeyiz, yaklaşık 20 yıllık bir cami. 10 yıldır da bu camiye leylekler gelmekte. İlk bir iki tane leylek gelmiş şimdi birkaç taneden fazla var. Bizler de fotoğrafçılar olarak bu leylekleri yerinde görüntülemeye geliyoruz. Hem Bingöl’ümüz hem Garip gibi köylerimiz doğa güzellikleri olan yerler. Fotoğrafçıları, doğa severleri bekleriz” dedi. 

ETİKETLER
Bingöl
Sıradaki Haber
Karların eridiği Munzur Dağları'nda mavi kardelenler ve süsenler açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:46
İsrail ordusu Gazze'de bir evi bombaladı, 29 Filistinli hayatını kaybetti
10:45
Gelibolu'ya bu yıl 5 milyon ziyaretçi bekleniyor
10:41
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
10:37
ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi
10:22
Brent petrolün varil fiyatı 90,51 dolar
10:05
Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Akdamar Adasında badem ağaçları çiçek açtı
Akdamar Adasında badem ağaçları çiçek açtı
FOTO FOKUS
Bozdağ Film Platoları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Bozdağ Film Platoları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ