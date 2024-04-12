Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.04.2024 10:24

Niğde Valisi Çelik trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile birlikte Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı.

Niğde Valisi Çelik trafik denetimine katıldı
[Fotograf: AA]

Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları uyarısında bulunan Çelik, bayramını kutladığı vatandaşlara çikolata ikram etti, çocuklara hediyeler verdi.

Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin ağır yaralanması ve dün bir askerin şehit olması nedeniyle bayramın buruk geçtiğini söyledi.

Uygulama noktalarını ziyaret ettiklerini belirten Çelik, "Trafik güvenliği açısından bayram süresince görev yapacak ekip sayımızı iki katına çıkardık. Allah'a şükürler olsun bayram süresince ilimizde herhangi bir trafik kazamız yok. Tüm sürücü arkadaşlarımızı özellikle emniyet kemeri takma ve aşırı hız yapmama konusunda uyarıyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Bitlis'te dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:46
İsrail ordusu Gazze'de bir evi bombaladı, 29 Filistinli hayatını kaybetti
10:45
Gelibolu'ya bu yıl 5 milyon ziyaretçi bekleniyor
10:41
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
10:37
ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi
10:22
Brent petrolün varil fiyatı 90,51 dolar
10:05
Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Akdamar Adasında badem ağaçları çiçek açtı
Akdamar Adasında badem ağaçları çiçek açtı
FOTO FOKUS
Bozdağ Film Platoları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Bozdağ Film Platoları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ