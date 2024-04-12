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Güncel
AA 12.04.2024 10:24

Bitlis'te dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda kurtarıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda, kurtarıldı.

Bitlis'te dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda kurtarıldı

Gölbaşı beldesinde bulunan Mazığ Dağı eteklerinde otlayan Emin Dayan'a ait 3 mandanın yarıklara düşmesi üzerine yardım talebinde bulunuldu.

İlçede yeni kurulan Şark Feneri Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (ŞAFAK) üyeleri, bölgeye giderek mandaları bulundukları yerden çıkardı.

Dernek Başkanı Rahmi Yeşilırmak, 3 gündür kentte etkili olan yağış nedeniyle teyakkuzda olduklarını belirtti.

Gelen ihbarları değerlendirdiklerini belirten Yeşilırmak, "Emin Dayan'a ait 3 manda, merada otlarken Mazığ bölgesinde oluşan yarıklara düşmüştü. ŞAFAK üyelerimiz ve köy sakinleri, bölgeye giderek mandaları bulundukları yerden çıkardı. Vatandaşlarımız arama kurtarma gerektiren durumlarla ilgili derneğimizden yardım isteyebilirler" dedi.

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