Bitlis'te dağlık alandaki yarığa düşen 3 manda kurtarıldı

Gölbaşı beldesinde bulunan Mazığ Dağı eteklerinde otlayan Emin Dayan'a ait 3 mandanın yarıklara düşmesi üzerine yardım talebinde bulunuldu.
İlçede yeni kurulan Şark Feneri Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (ŞAFAK) üyeleri, bölgeye giderek mandaları bulundukları yerden çıkardı.
Dernek Başkanı Rahmi Yeşilırmak, 3 gündür kentte etkili olan yağış nedeniyle teyakkuzda olduklarını belirtti.
Gelen ihbarları değerlendirdiklerini belirten Yeşilırmak, "Emin Dayan'a ait 3 manda, merada otlarken Mazığ bölgesinde oluşan yarıklara düşmüştü. ŞAFAK üyelerimiz ve köy sakinleri, bölgeye giderek mandaları bulundukları yerden çıkardı. Vatandaşlarımız arama kurtarma gerektiren durumlarla ilgili derneğimizden yardım isteyebilirler" dedi.