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Güncel
İHA 12.04.2024 10:15

Erzincan'da dronlu trafik denetimi

Jandarma trafik ekiplerince yol kontrol ve denetimler havadan ve karadan kesintisiz devam ediyor.

Erzincan'da dronlu trafik denetimi
[Fotograf: İHA]

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan `Hayatla Yarışılmaz` mottosu kapsamında Erzincan’da da vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapılarak broşür ve materyaller dağıtıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları bilgisi verilerek, emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.

Erzincan'da dronlu trafik denetimi

Emniyet kemerini takan sürücülere teşekkür eden jandarma trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetinin ardından sürücülere broşürler verdi. Araç içerisindeki vatandaşların bayramı kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kent güzergahındaki kara yolları başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzurlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla dron ile trafik yoğunluğu denetlendi.  

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