Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 217 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 612 bin 587’ye yükseldi, 8 bin 833 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 12 bin 150’ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 217 bin 739 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 227 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 306 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 292 bin 372, vaka sayısı 3 milyon 862 bin 137, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 222 bin 379 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 54’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 590 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 45 bin 412’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 886 bin 428’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 374’e, 1095 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 314 bin 702’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 180 bin 54’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi ve 962 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 222 bin 879'a, can kaybı sayısı 200 bin 833'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 203 bin 28'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 94'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 696 artışla 1 milyon 740 bin 496, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 683 bin 538 olarak kayıtlara geçti.