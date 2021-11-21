Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta denetimlerde 5 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 silah ele geçirildi.
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 5 silah ele geçiren ekipler, 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.
Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükûnetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin devam edeceği söylendi.
Etiketler: Kahramanmaraş Polis
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