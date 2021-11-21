Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali Güvenlik Bakanlığı önündeki bombalı saldırıda 1 kişi öldü
[Grafik: TRT Haber]
Somali'de dün Eş-Şebab terör örgütü tarafından bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 1 gazetecinin öldüğü, 1 gazetecinin yaralandığı bildirildi.
Somali polisi, bombalı saldırının dün başkent Mogadişu'daki Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda, Somali devlet radyosu olan Radyo Mogadişu'nun Mogadişu Direktörü Abdiaziz Guled hayatını kaybetti.
Somali Ulusal Televizyonu (SNTV) çalışanı Sharmarke Warsame de saldırıda yaralandı.
Gazetecilere yönelik saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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