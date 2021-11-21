Bilecik’te, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde seyreden S.B. idaresindeki mıcır yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Kamyondan sızan yakıt, yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.