Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te devrilen kamyonda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te seyir halindeyken devrilen kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik’te, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde seyreden S.B. idaresindeki mıcır yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.
Kamyondan sızan yakıt, yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bilecik İtfaiye Trafik Kazası Yangın
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