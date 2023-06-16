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Güncel
İHA 16.06.2023 09:38

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı

Elazığ’da seyir halindeyken lastiği patlayan ve kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çaptı. Kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Şahsuvar Köyü mevkiinde meydana geldi.

S.Ç. idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, yaklaşık 50 metre sürüklenen ve büyük hasar alan otomobildeki 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı



Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Fethi Sekin Şehir Hastanesi kaldırıldı. Yaralı olan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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