Parçalı Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.06.2023 09:37

Kocaeli'de freni tutmayan tır bariyere ve ağaca çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde frenleri tutmayan tırın sürücüsü yavaşlamak için 50 metre boyunca bariyere sürterek ilerledi ve ağaca çarparak durdu. 1 kişi yaralanırken, tırda yüklü olan 2 iş makinesi uçurumdan yuvarlandı.

Kocaeli'de freni tutmayan tır bariyere ve ağaca çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dorsesine yüklü 2 iş makinesi ile rampadan inen Eyüp Çelik yönetimindeki tırın iddiaya göre balataların ısınması nedeniyle frenleri tutmadı.

Bunun üzerine Çelik, aracı yavaşlatmak için yol kenarındaki bariyere çarptı. Metal bariyere yaklaşık 50 metre boyunca sürterek ilerleyen TIR, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durdu.

Bu sırada dorsedeki tonlarca ağırlıktaki silindir ve asfaltlama makinesi yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Eyüp Çelik’i çıkardı.

Çelik yara almazken, kaza sırasında araçtan fırlayan Necmettin Koçyiğit ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eyüp Çelik, ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
İstanbul'da 96 düzensiz göçmen yakalandı
10:04
Borsa güne yükselişle başladı
10:02
Adana'da 1 milyon 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
10:00
ABD, Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından birini konuşlandırdı
10:10
E-ticarette sipariş iptaline 9 milyon 252 bin lira ceza
09:53
Ekmek almaya giden çocuk evden 30 kilometre uzakta bulundu
Senegal'de "hayalet ağ" temizliği
Senegal'de "hayalet ağ" temizliği
FOTO FOKUS
Biden'ın okyanuslar arası demiryolu projesi sosyal medyanın diline düştü
Biden'ın okyanuslar arası demiryolu projesi sosyal medyanın diline düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ