Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 04:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ladik Akdağ Kayak Merkezi beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Ladik Akdağ Kayak Merkezi kar yağışı ile beyaza büründü.
Ladik ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Kar yağışının ardından 2062 metre rakımdaki Akdağ Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Etiketler: Kar Yağışı Samsun
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