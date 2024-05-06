Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü kutlandı

Kütahya'nın fethinin 950. yıl dönümü, Vali Musa Işın'ın katılımıyla Kütahya Kalesi'nde törenle kutlandı. Işın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Kütahya'nın 950 yıl önce ecdat tarafından fethedilerek ebedi Türk yurdu yapıldığını söyledi.

Bu toprakların kolaylıkla kazanılmadığını vurgulayan Işın, şöyle konuştu:

"Selçuklular, Germiyanoğulları ve akabinde Osmanlılar döneminde ve de Cumhuriyet döneminde bu topraklar bize emanet bırakılırken binlerce şehit verilmiştir. Bu topraklar bize kolayca vatan olmamış. Bize düşen ecdadımızın bize bıraktığı bu mirasa dört elle sarılmak. Aradan 950 yıl geçmiş ama neredeyse her karışına bir vatan evladı düşmüş. Kan dökülmedik toprak parçası yoktur. Bize tarih, 'şurada şu savaş olmuştur, burada bu şehitlerimiz yatmaktadır' şeklinde kolayca anlatılsa da hakikat şudur ki hayattan daha kıymetli bir şey yoktur. İşte bu topraklar bize vatan yapılırken o çok kıymetli hayatlar toprak için feda edilmiştir."

Kütahya'nın 950 yıl önce Türk yurdu haline gelmesini sağlayan ecdada minnet duygularını ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de "Onlar fethettiler ve buraları bize yurt olarak bıraktılar. Bizler de onlara layık evlatlar olarak bu toprakları mamur bir memleket haline getirerek gelecek nesillere ulaştırmakla mükellefiz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise Kütahya'nın fethi hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından mehter ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalar, Kütahya Belediyesi tarafından ikramların sunulmasıyla sona erdi.