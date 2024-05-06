Çankırı'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Yeşilay Derneği Çankırı Şubesi tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, spor ve sağlıklı yaşam konusunda halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen bisiklet turunun Çankırı'da da yapıldığını söyledi.

Yeşilay Derneği Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan bisiklet turunun sağlıkla pedal çevirmek, bağımlılıkla mücadele edebilmek, sağlıklı yaşama teşvik edebilme adına düzenlendiğine dikkati çekti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile dernek üyeleri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldığı bisiklet turu, Karatekin Parkı'ndan başlayarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda sona erdi.