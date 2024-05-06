Artvin'de üniversite öğrencileri Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organizasyonunda öğrenciler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AÇÜ Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Dünya sessiz, sen sessiz kalma", "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Filistin'de katliam var", "Filistin elbet özgür olacak", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, sloganlar eşliğinde kampüs içindeki kütüphaneye kadar "SayStop" yürüyüşü yapıldı.

Burada katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Kevser Gül Yıldırım, Filistinlileri göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirilecek bir soykırım halini aldığını söyledi.

Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 209 gündür 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını söyleyen Yıldırım, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçlerle uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir" diye konuştu.

"Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren üniversite öğrencilerinin yanındayız"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığını vurgulayarak şunları söyledi.

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. Bizler de Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren üniversite öğrencilerinin yanındayız. 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SayStop eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."