Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.05.2024 14:36

Samsun'da gölete devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde hafriyat kamyonunun gölete devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'da gölete devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Samsun'un Asar Mahallesi'nde Nurettin Şenocak'ın kullandığı hafriyat kamyonu Altınkaya Barajı yakınındaki gölete devrildi.

Kum ocağında çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli dalgıç Cüneyt Yavuz Gelgeç tarafından kamyon sürücüsü sudan çıkarıldı.

Ambulans ekibince yapılan sağlık kontrollerinde sürücünün yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Suya batan kamyonun çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

ETİKETLER
Jandarma Genel Komutanlığı Samsun Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Artvin'de üniversite öğrencileri Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
15:36
YSK Başkanı Yener: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecektir.
15:06
İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz
15:28
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:56
İsrail'in 213 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 735'e çıktı
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail'in harabeye çevirdiği Han Yunus'a dönen Filistinliler hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'te çimento tırı minibüse çarptı
Gaziantep'te çimento tırı minibüse çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ