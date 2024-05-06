Samsun'da gölete devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Asar Mahallesi'nde Nurettin Şenocak'ın kullandığı hafriyat kamyonu Altınkaya Barajı yakınındaki gölete devrildi.
Kum ocağında çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli dalgıç Cüneyt Yavuz Gelgeç tarafından kamyon sürücüsü sudan çıkarıldı.
Ambulans ekibince yapılan sağlık kontrollerinde sürücünün yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Suya batan kamyonun çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.