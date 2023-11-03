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Güncel
AA 03.11.2023 14:28

Kütahyalı vatandaşlardan Filistin'e destek

Kütahya’da, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi öncülüğünde Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı.

Kütahyalı vatandaşlardan Filistin'e destek
[Fotograf: AA]

İl Müftüsü İrfan Açık, Zafer Meydanı'nda kurulan çarşının açılışında yaptığı konuşmada, mazlumların yanında olduklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Hayır çarşısında, ev kadınları tarafından yapılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Kurulan çarşının mazlumun yanında yer almanın ifadesi olduğunu belirten Açık, "Dolayısıyla her yaptığımız iş bir dua, bir anlayış, bir düşünceyi ifade eder. Mescid-i Aksa ve Kudüs bizim davamızdır. Filistin bizim meselemizdir. Bu vesile ile hayırsever insanlarımızla, kardeşlerimizle gönül gönüle birlikte olarak bu güzel etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yarın akşama kadar devam edecek hayır çarşısında satılan ürünlerin geliri, Filistinlilere bağışlanacak.

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