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Güncel
AA 03.11.2023 14:06

Niğde'de "Uluslararası Elma Fuarı" açıldı

Niğde'de Valilik, belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Elma Üreticileri Birliğince `Uluslararası Elma Fuarı` düzenlendi.

Niğde'de "Uluslararası Elma Fuarı" açıldı

Vali Cahit Çelik, Şahinali Mahallesi'ndeki pazar yeri yanında düzenlenen fuarın açılışında, Niğde'yi dağların ve tarımın başkenti olarak nitelendirdiğini söyledi.

Kentin, tarımsal anlamda Türkiye'de kendine yetebilen illerden biri olduğunu belirten Çelik, elma üretiminin Niğde'de çok eskilere dayandığına dikkati çekti. IPARD kapsamında elma üreticilerinden proje yapmalarını talep eden Çelik, "Bundan sonraki süreçte hem üretim miktarımızı hem de ekim miktarımızı daha yüksek noktalara çıkartırız. Dünyada 6 bin 500'ün üzerinde elma çeşidi var. Türkiye'de de 460'ın üzerinde elma çeşidi yetiştiriliyor. Üniversitemiz ve hocalarımız, Niğde toprağını analiz ederek yeni elma çeşitlerini getirip, burada yetiştirebilir ve üretim miktarını biraz daha yukarı çekebiliriz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de elmanın Niğde için çok önemli bir ürün olduğunu vurguladı. Niğde denilince akla elmanın gelmesini istediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Arşivlere baktığınız zaman Niğde'nin elma üretiminde ne kadar eski olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Geçmişte ne kadar önemliyse bundan sonra da önem arz ettiğinin farkındayız. Bu doğrultuda yatırımlar devam ediyor. Niğde, elma üretiminde Türkiye'de kesinlikle birinci sıraya çıkacaktır. Şu anda dünyada adından söz ettiriyor ve marka haline gelecektir. Ticaret ve Sanayi Odamız, 'Niğde Misket Elması'nın coğrafi işaret almasıyla ilgili çalışmalara başladı"

"Niğde, Türkiye'de yaklaşık 600 bin ton üretimle ikinci sırada"

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan ise Uluslararası Elma Fuarı'nın ilkini gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Türkiye'nin elma üretiminde dünyada 3'üncü sırada yer aldığını belirten Kaplan, "Ciddi bir üretimimiz var. Bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Niğde, Türkiye'de yaklaşık 600 bin ton üretimle ikinci sırada yer alıyor. Büyük bahçelerin ilimizde olması, dışarıdaki ilgiyi artırıyor" dedi.

Ulusal ve uluslararası yaklaşık 140 firmanın yer aldığı fuar, pazar günü sona erecek.

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