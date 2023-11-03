Uşak'ta 16 köyün içme suyu pompalarının elektrik ihtiyacı GES'le karşılanacak

Açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, dünyada her ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini, Türkiye'de de son yıllarda yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırımların yapıldığı açıkladı.

Yenilenebilir enerjinin ülke ekonomisine can verdiğini ve dışa bağımlılığı azalttığını söyleyen Ergün, Uşak'ın da rüzgar ve güneş enerjisi konusunda verimli illerden biri olduğunu ifade etti.

Ergün, Sivaslı'da hayata geçirilen projenin tüm maliyetinin İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını belirterek şöyle konuştu:

"Projemizin bugünkü değeri yaklaşık 15 milyon lira. Çok verimli bir proje. Suyun depoya pompalanması için ciddi bir elektrik maliyeti gerekiyor. Bu projenin amacı da Sivaslı ilçesindeki 16 köyün içme suyu pompalarının elektrik maliyetlerini düşürmekti. Projenin de bunu ciddi anlamda düşürdüğünü, neredeyse sıfıra yaklaştırdığını görüyoruz. Böylece köylümüzün daha ucuza su kullanması ve daha az para ödenmesi sağlanmış oluyor. Zaten bütün amacımız bu."

Santralin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Açılış töreninin ardından katılımcılar santrali gezdi.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, Karahallı Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Sivaslı Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve köy muhtarları katıldı.

