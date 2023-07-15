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Güncel
İHA 15.07.2023 10:36

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde uyuşturucu madde dolaşımının ve girişinin önlenmesi amacı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşılan I. D, S. E ve S.U isimli şahısların içerisinde bulundukları araç tespit edilerek Eskişehir Çevre Yolu organize sanayi kavşağında önü kesilmek sureti ile durduruldu.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan kontrollerde çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan S. U ve I. D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S. E. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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