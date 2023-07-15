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Güncel
AA 15.07.2023 09:48

Nevşehir'de açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliği kapsamında vatandaşlar "Mavi Boncuk" adlı filmi izledi.

Nevşehir'de açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlik öncesinde vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Etkinlik için Nevşehir Kalesi'ne gelen vatandaşlar, kendileri için hazırlanan alanlara yerleştikten sonra, Emel Sayın, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Tarık Akan'ın rol aldığı "Mavi Boncuk" adli film gösterildi.

Nevşehir'de açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Belediye Başkanı Mehmet Savran, etkinliğe gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını belirterek, kentte yaz akşamlarının keyifli hale gelmesi için etkinliği düzenlendiklerini kaydetti.

Etkinlik takvimine göre belirli aralıklarla farklı Yeşilçam filmlerinin gösteriminin yapılacağını aktaran Savran, 23 Eylül'e kadar çeşitli filmlerin izlenebileceğini söyledi.

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