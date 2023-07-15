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Güncel
AA 15.07.2023 09:30

Selden etkilenen Zonguldak'ta sıcak hava etkili oluyor

Geçen hafta sonu başlayan sağanak yağışların ardından selin meydana geldiği Zonguldak'ta etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlara ve plajlara akın etti.

Selden etkilenen Zonguldak'ta sıcak hava etkili oluyor

Hava sıcaklığının 27 derece, nemin yüzde 70 ölçüldüğü kentte serinlemek için denize girenler plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Sıcaklardan bunalan bazı kent sakinleri il merkezindeki İsmet Paşa Parkı'ndaki gölgelik alanlarda dinlendi. Sahil kordonunda açık alandaki bank ve oturma alanları güneşi yakıcı etkisi nedeniyle boş kaldı.

Selden etkilenen Zonguldak'ta sıcak hava etkili oluyor

Kentin en çok tercih edilen Kapuz Plajı'nda sahil hattında güvenlik şamandıraları çekildi, cankurtaran ekipleri olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Bölgede sıcak havanın hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Zonguldak Valiliği de hava sıcaklıkları ve nemdeki artış dolayısıyla günün en sıcak saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

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