Kahramanmaraş'ta depremzede besicilere 152 Akkaraman koyunu dağıtıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Afşin Kapalı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen törende, depremler nedeniyle yıkılan ağıl ve ahırlarda hayvanları telef olan besicilerin sıkıntılarının giderilmesi adına yapılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda 12 besiciye toplamda 152 koyun dağıttıklarını belirten Kayapınar, "İlçemizde hayvansal üretim alanında depremden etkilenen yetiştiricilerimize 300 adet hayvan barındırma çadırı, 14 bin metrekare alana yakın çadır brandası, 525 ton hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca hayvan yetiştiricilerimize 16 milyon lira yem için nakdi yardım sağladık. Depremde yıkılan ve hasar alan ahır ve ağıllarda yaralı olarak çıkartılan hayvanlarımıza ücretsiz tedavi ve ilaç tedariki gibi birçok ihtiyaç konusunda Bakanlığımız ve il müdürlüğümüz imkanları ile yetiştiricilerimizin destekçisi olduk" diye konuştu.

Çalışmaların hayvan kayıt sistemi üzerinden yapıldığını aktaran Kayapınar, teslimatı yapılacak diğer küçükbaş hayvanları da tarımsal işletmelerden sağlayıp dağıtmaya devam edeceklerine belirtti.