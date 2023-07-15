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Güncel
AA 15.07.2023 09:16

Bursa'da 100 bin metrekarelik orman parkı açıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 100 bin metrekarelik Cumalıkızık Orman Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Bursa'da 100 bin metrekarelik orman parkı açıldı

Tarihi Cumalıkızık Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumalıkızık'ın Bursa için önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Canbolat, Cumalıkızık Orman Parkı'nın doğal dokuya zarar verilmeden yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu alanda mevcut olan 73 bin 297 metrekare alan yeşillik olduğu gibi bırakılmış ve korunmuştur. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçireceği çok özel ve güzel bir yer olmuştur. Emeği geçen başta Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz olmak üzere ekibine, Orman Bölge Müdürlüğü ekibimize ve emeği geçen her kuruma buradan teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ilimiz şanına yakışan 'Yeşil Bursa' unvanını muhafaza eder hatta daha da ileri doğru taşır. Biz emanet aldığımız her şeyde olduğu gibi şehirlerimizi de gelecek kuşaklara fazlalaştırarak ulaştırmamız, teslim etmemiz gerekiyor"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ilçenin daha fazla yeşil alana sahip olması için çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Cumalıkızık Orman Parkı 50 kamelya, 250 piknik masası, 11 çeşmesi, 5 orman konseptine uygun çocuk oyun alanı, 10 minik kütüphanesi, 360 araçlık otoparkı ve hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak imkanlarıyla 100 bin metrekarelik bir alanda inşa edildi. Parkın yapım sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, müteahhit firmamızın değerli çalışanlarına ve bugün burada yanımızda olan siz değerli hemşehrilerime, kadın kooperatiflerimize ve protokol üyelerimize şükranlarımı sunuyorum"

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda davetli katıldı.

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