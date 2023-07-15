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Güncel
İHA 15.07.2023 10:13

Kaza yapan tır alev alev böyle yandı

Gümüşhane’nin İnkılap Köyü'nde kontrolden çıkarak dağa çarpan tır alev aldı. Sürücüsünün son anda aşağıya indiği araç küle döndü.

Kaza yapan tır alev alev böyle yandı

İkisu-Şiran karayolunda Torul’dan Şiran istikametine ilerleyen Yavuz P. yönetimindeki boş tır İnkılap köyü Yalınkavak köyü yol ayrımına yakın bir noktadaki Değirmenin Virajı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dağ yamacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan tırın sürücüsü hemen araçtan inerken birdenbire alev alan ve dumanların metrelerce yükseldiği tır alev alev yandı. Yoldan geçen vatandaşların ve köylülerin çaresizce izlediği yangının etkisiyle tırın motor kısmı ve kasasının bir kısmı tamamen küle dönerken Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri soğutma ve söndürme çalışması yaptı.

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