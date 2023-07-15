Eskişehir'de 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "2022 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı" çerçevesinde Yozgat Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen kınalı keklikler, Han, İnönü, Mihalgazi, Seyitgazi, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde doğaya salındı.

Süne, kene ve çekirge gibi tarım zararlılarının önüne geçilmesinin yanı sıra biyolojik mücadelede farkındalık sağlanarak kimyasal yöntemlerin azaltılması hedeflenen programlarla kınalı keklikler, yaşam alanı oluşturdukları 1 aylık süreçte ekiplerce aralıksız takip edilecek.

Salım yapılan bölgelerde avlananlara, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre idari yaptırım kararları uygulanacak.

Bu arada Han ilçesinde 100 kınalı kekliğin doğaya salınması sebebiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Han İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali İhsan Söker, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefi Ahmet Küçükdöngü, Alpu Şefi Zeki Işın ile teknik personel katıldı.