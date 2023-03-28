Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı elektrik tellerini kopardı
Kütahya'da fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerini kopardı.
Yunus Emre Mahallesi Desen Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın teras katındaki sundurma rüzgar nedeniyle uçtu.
Uçan çatı, sokakta bulunan elektrik tellerini kopardı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay mahalline itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman ve mahalle sakinleri kopan teller nedeniyle elektriksiz kalırken, yaralanma ve can kaybının olması vatandaşları sevindirdi.
OEDAŞ ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre sonra mahalleye tekrar elektrik akımının sağlandığı belirtildi.
Etiketler: Kütahya
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