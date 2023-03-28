İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamanın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İzmit ve Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, 2 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kumar oynadıkları gerekçesiyle 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahipleri hakkında ise adli işlem yapıldı.