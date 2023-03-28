Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada proje kapsamında Karaman'da bulunan mesleki ve teknik liselerin, "Kardeş Okul" olarak Kilis’te belirlenen okul müdürlükleri ile iletişime geçtikleri aktarıldı.

Bölgede bulunan öğrenci, öğretmen, veli ve okul personelinin acılarına ortak olarak manevi destek sağlamak için okul özelinde belirlenen çalışmalar gerçekleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ziyaretler çerçevesinde Kilis'te bulunan okul müdürleri ile irtibata geçilerek moral ziyaretleri düzenlendi. Gerçekleşen ziyaretlerde ihtiyaçları belirlenen okullara yardım yapıldı. Depremden etkilenen öğrenciler ile Karaman'daki öğrenciler arasında gönül köprüsü kurularak sosyal ve kültürel faaliyetler başlatıldı. Ayrıca çalışmalar kapsamında psikososyal destek kapsamında rehberlik öğretmenleri ile çevrim içi toplantılar yapıldı"