Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu
Kilis'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün amaç ve talimatları doğrultusunda örgüt içinde bir kişinin faaliyette bulunduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Kilis
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