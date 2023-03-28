İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün amaç ve talimatları doğrultusunda örgüt içinde bir kişinin faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.