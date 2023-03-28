Ramazan dolayısıyla ilçe merkezinde kurulan çadıra gelen vatandaşlar, görevlilerin dağıttığı yemeklerden alarak ezanın okunmasıyla oruçlarını açıyor.

Aşevinde hazırlanan yemekler de belediye ekipleri tarafından yatalak, yaşlı, depremzede ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İftar çadırında vatandaşlara bir araya gelen, yemek dağıtımına yardımcı olan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ramazanın bereketiyle geldiğini, bu sene de iftar çadırı kurduklarını söyledi.

Günlük 500 kişiye yemek verildiğini belirten Geylani, "Aşevimizde de günlük bin kişilik yemek hazırlanıyor ve evlerinden çıkamayan hastalara, yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere götürülüyor. Evlerindeki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sıcak yemek hizmeti sadece ramazanda değil, yıl boyunca devam ediyor" dedi.

Ramazan boyunca planladıkları programların devam edeceğini dile getiren Geylani, her akşam teravih namazından sonra sosyal etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.