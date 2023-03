Bingöl’ün Genç ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde çanak, çömlek kursu açıldı.



Kursta eğitim gören kadınlar, haftanın her günü kursa giderek çamura şekil verip çanak, çömlek, vazo, tepsi gibi ürünler üretmeye başladı. 4 yıldır düzenli olarak devam eden kurs çerçevesinde üretilen ürünler, başta kent merkezinde ardından da sipariş üzerine farklı şehirlere gönderilmeye başlandı.



"Aylık hemen her biri bin ile 2 bin lira bir kazanç elde ediyor"



Kurs açıldığında ilginin az olduğunu ancak zamanla kadınların ilgi gösterdiğini aktaran Usta Öğretici Mehmet Tetik, "El sanatkarı ustası olarak 11 yıldır Halk Eğitim Merkezinde görev yapmaktayım. Çanak, çömlek kursumuzu 4 yıldır açtık. Burada ilk etapta 60 öğrencimiz vardı şuan ise daimi olarak 12 öğrencimiz var. Burada kadınlar üretime yönelik çanak, çömlek, vazo ve tepsi üretip ablalarımıza maddi destek sağlıyoruz. Aylık hemen her biri bin ile 2 bin lira bir kazanç elde ediyor. Maddi kazanç elde ettikleri için daha çok gayret ediyorlar. Bunun neticesinde biz şunu istiyoruz kamu kurum ve kuruluşlar maddi anlamda bize maddi destek sağlarlar ise biz bu işi daha hızlı bir şekilde seri üretim hakine getirebiliriz” dedi.



Günlük olarak 60'a yakın ürün üreten ve ürettikleri ürünleri Diyarbakır, Malatya, Elazığ'a ve Muş'a gönderen kadınlardan Halide Nazlı, “Biz burada çamur ile uğraşıyoruz. Çamurdan çömlek, tepsi ve vazo yapıp para kazanıyoruz. Bu kazandığımız para ile evimize ekmek götürüyoruz. Ben 4 yıldır buradayım ve çok mutluyum. Biz burayı daha da büyütmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.