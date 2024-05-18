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Dünya
AA 18.05.2024 10:10

Almanya'da şiddetli yağış sele neden oldu

Almanya'nın Saarland eyaletinde devam eden şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Almanya'da şiddetli yağış sele neden oldu
[Fotograf: AP]

Almanya'nın Saarland eyaletinin başkenti Saarbrücken başta olmak üzere birçok bölgede yağış sonucu oluşan su baskınları ve seller nedeniyle bölgede çok sayıda bina boşaltıldı.

Scholz programlarını iptal etti

Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 24 saat içinde bölgede metrekare başına 100 litre yağmur yağdığı belirtildi.

Almanya'da şiddetli yağış sele neden oldu

Açıklamada, bölgede yağışların devam edeceği ancak şiddetinin azalacağı kaydedildi.

Almanya Başbakan Olaf Scholz'un planlanmış programlarını iptal ederek bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

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Almanya Sel Olaf Scholz
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