Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirildi
Uşak'ta kaçak nargile tütünü ve kaçak elektronik sigara sattığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, kaçak 36 kaçak elektronik sigara ile 30 kilo 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
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