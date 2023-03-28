İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, kaçak 36 kaçak elektronik sigara ile 30 kilo 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.