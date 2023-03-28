Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği kaydedildi. Meteoroloji 16 Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Rüzgarın Iğdır'da doğulu, Ağrı ve Kars'ta güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Rüzgârın güney, zamanla batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına 40-60 kilometre saatte, kısa süreli 70 kilometre saatte esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.



Meteoroloji Kars ve bölge genelinde zirai don uyarısında da bulundu. Yapılan uyarıda, “Bölge genelinde 29.03.2023 Çarşamba ile 31.03.2023 Cuma günleri arasında Iğdır, Kars ve Ağrı çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.